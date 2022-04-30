Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun tabakası oluştu
Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yer yer yosun tabakası görüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 19:19
Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda su yüzeyinde parçalar halinde yosun tabakası oluştu.
Suyun tabanında da oluşan yosunların suyun yüzeyine çıktığı gözlendi.
Özellikle göl ve denizin birleştiği bölgede yoğunluklu olarak görülen yosunların, belediye ekiplerince zaman zaman toplandığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız