Kaza yaptığı araçta sıkışan kadını, itfaiyeci eşi kurtardı

'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Ural, ?Programa (Neler Oluyor Hayatta) çok iltifat etti. Fırsat buldukça seyrettiğini söyledi? dedi.