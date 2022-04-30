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Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti hükümetlerinin her türlü ihtiyaçta vatandaşın yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 21:25
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Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi

Yanık, Hasanbeyli Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu'na yaptığı ziyarette, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından Bakan Yanık, ilçede yaptırılan kadınlara yönelik Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Yanık daha sonra Vali Erdinç Yılmaz'ı, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy'u da ziyaret etti.

- "Şehitlerimize layık olacağız"

AK Parti İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Yanık, konuşmasında, memleketinde iftar huzuru duyduğunu söyledi.

Bakan Yanık, kentin tarım ürünleri, yazarları, şairleriyle insanların gönlünde taht kurduğunu belirterek, Osmaniye'nin kahramanları ve kahramanlıklarıyla öne çıktığını kaydetti.

Osmaniye'nin, şehitlerin ve gazilerin toprağı olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"Vatan sevgisi, millet aşkı denilince herkesin aklına ilk gelen şehirlerden birisidir Osmaniye. Bununla gurur duyuyor, vatanı için canından geçen bu yiğitlere layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Her ne iş yapıyor olursak olalım, yaptığımız işi en güzel haliyle yapacak, çok çalışacak, bu ülke için üretecek ve şehitlerimize layık olacağız."

Yanık, "Serçeden korkan darı ekmez." atasözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset kurumu Türkiye'de bugüne kadar hep bu mantıkla hareket ediyordu. Gün oldu, devran döndü. Sizlerle birlikte AK Parti hükümetleri döneminde 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye tarihine damga vurduğumuz çok önemli süreçlerden geçtik, türlü badireleri birlikte atlattık. AK Parti siyaset kurumuna ve siyasetçiye itibarını geri veren bir siyasi harekettir. Bunun her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptık."

- "Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi"

Ülkedeki vesayet sistemine de AK Parti'nin son verdiğini söyleyen Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Yine bir deyim vardır duymuşsunuzdur, 'Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir.' Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla tehditle mücadele ederek bugünlere geldik. Vesayet olduğu sürece hiçbir hükümet bağımsız hareket edemez ve ülkemizde de edemiyordu. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kadroları olmuştur. Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Merhum Başbakan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan'ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye kendini öne atan bir lider var."

Yanık, 17-25 Aralık'ı, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını, Gezi olaylarını, AK Parti'yi kapatma davasını ve 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını vurgulayarak, "bu olayların üzerini örtmeye çalışan lobilerin" varlığının da daima hatırlanması gerektiğini anlattı.

- "Refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız"

Bakanlığının çalışmalarına değinen Yanık, şunları aktardı:

"Bakanlığımız öbür taraftan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin de şefkat eli. Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Osmaniye'mizde de 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Çalışmak ve üretmek, ürettiğimizi paylaşmak, refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız çünkü biz artık büyük bir aileyiz."

Derya Yanık, Osmaniye'ye 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarıldığının bilgisini vererek, "Sosyal yardımlarımız bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir ama AK Parti hükümetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşın yanında olmaya devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Ramazan Bayramı'nın hayırlı olmasını dileyen Yanık'ın konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti Teşkilatları İftar Programı" hitabı dinlenildi.

Programa AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve partililer katıldı.

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