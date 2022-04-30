Bakan Dönmez:Bunların derdinin milletin derdini konuşmak değil

Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Dönmez:Bunların derdinin milletin derdini konuşmak değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şu aralar ana muhalefetin lideri biliyorsunuz yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürütüyor. Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik.' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'Elektrikleri 4 aydır kesik.' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 21:44
Yazdır
Bakan Dönmez:Bunların derdinin milletin derdini konuşmak değil

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Dönmez, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hakkı ve hakikati anlatmak için arşınlanmadık tek bir yer, çalınmadık tek bir kapı bırakmayan bu davanın neferleri sayesinde zaferlerine yeni zaferler eklediklerini söyledi.

Dönmez, birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş, birbirini tamamlayan, zafere adanmış dava erleri olduğu sürece bu hak davanın hiçbir zaman yere düşmeyeceğini kaydetti.

Muhakkak birilerinin bayrağı daha yükseklere kaldıracağını ifade eden Dönmez, "Bizler ülkemize, milletimize, davamıza sevdalıyız. Bizler bu ülkeye, bu millete aşığız. Hizmet, medeniyet ve millet diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asla yorulmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi 'Aşkınan çalışan yorulmaz.' diyerek asla yavaşlamayacağız." diye konuştu.

- "Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetinin adı olduğunu vurgulayan Dönmez, "Birileri boş lakırdılarla, yalanlarla, iftiralarla siyaset yaptığını zannededursun, bizler milletimizden aldığımız emanete halel getirmemek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dönmez, Kocaeli'ye yaptıkları yatırımlara değinerek, "Kocaeli'ye enerji alanında son 19 yılda 4,37 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece 2021 yılındaki yatırım tutarımız 903 milyon lira. Bu yıl da inşallah 1,82 milyar liralık bir yatırımı daha hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 2023 seçimlerine az bir zaman kaldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"AK Parti teşkilatları her zaman hazır ve nazır. Biz sadece seçim yaklaştığında göstermelik iş yapanlardan, milletimizin gözünü boyamaya çalışanlardan değiliz. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. İktidara aday olanlar ne vadediyor? Bir tarafta eski zihniyete dönmeyi, eski Türkiye'yi yeniden canlandırmayı vadedenler. Diğer tarafta yenilenmeyi, ilerlemeyi, gelişmeyi vadeden AK Parti ve Cumhur İttifakı. 2023'te bir karar vereceğiz. Eski Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlara, 28 Şubat'ın bugünkü bekçilerine mi destek vereceğiz yoksa vesayet defterini sonsuza kadar kapatan AK Parti'ye mi? Bir düşünün.

Türkiye, son 20 yılda nereden nereye geldi? 2000'lere kadar acziyet içine düşen Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Tüm kurumlarıyla dimdik ayakta olan, çalışan, üreten bir Türkiye'nin temellerini attık. Artık çıktığımız bu yoldan, elde ettiğimiz bu kazanımlardan geriye dönüş yok. Milletimiz buna izin vermez. Bir de şu açıdan düşünelim. Seçim sonucuna en çok kimler sevinecek? Kimler ellerini ovuşturacak? Bir taraftan Avrupa'ya ülkesini şikayet etmekten utanmayanlar, 'Seçilirsek Cumhurbaşkanını yargılayacağız.' diyenler, millete parmak sallayarak 'Hesap vereceksiniz.' diye nefretini kusanlar, 'Bütün yatırımları durduracağız.' diye heveslenenler, Gezicileri savunacağım diye Sultan Abdülhamid Han düşmanlarını göklere çıkaranlar... Bunlar mı milletimizin derdiyle hemhal olacak? Bunlar mı Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak?"

Dönmez, arka planda görünmeyen destekçilerin olduğunu dile getirerek, "Adını zikretmiyorlar ama her daim birlikte poz vermekten, ana muhalefetin milletvekilleri her daim destek açıklamaları yapmaktan geri durmuyor. Belediyelere doldurduğunuz Kandil kadrolarının hesabını yüzünüz kızarmadan, utanmadan nasıl çıkıp milletimize anlatacaksınız? Bunların tek yaptıkları iş var o da Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımak. Millete meydan okuyanlar, millete tepeden bakanlar, millete rağmen siyaset yapanlar. Hepsi geldi geçti. Sizler de gelip geçeceksiniz. Bir tek millet için, millet adına siyaset yapanların isimleri kaldı zihinlerde. Milletle beraber yürüyenlerin isimleri kaldı. Bizim gönül bağımız milletimizle. Bizim derdimiz milletin rızasını almak, takdirini kazanmak. Birilerini memnun etmek, onların gönlünü hoş tutmak değil." şeklinde konuştu.

- "Sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti?"

Dönmez, şu aralar ana muhalefetin liderinin yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik.' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'Elektrikleri 4 aydır kesik.' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk, hala da cevap bekliyoruz. Ziyaretten sonra da o elektriği kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti, bakalım oradan da ne çıkacak?" diye konuştu.

Bunların derdinin milletin derdini, milletin gündemini konuşmak olmadığını belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz zahirin arkasındaki batını görür. Böyle oyunlara asla prim vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah."

Konuşmasının ardından Dönmez, partililerle programa videokonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.

İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile teşkilat mensupları katıldı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi
Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi
Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi
Özhaseki: 2023 Türkiye Cumhuriyeti için bir kader seçimi
Özhaseki: 2023 Türkiye Cumhuriyeti için bir kader seçimi

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Ural, ?Programa (Neler Oluyor Hayatta) çok iltifat etti. Fırsat buldukça seyrettiğini söyledi? dedi.