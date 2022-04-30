Şanlıurfa'da pikabın altında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri manevra yapan pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 22:15
A.B. idaresindeki 23 HT 391 plakalı pikap, Atmaca Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki oğlu S.B'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız