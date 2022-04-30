Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Nisan 2022 22:35
Yazdır
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız

AK Parti Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya İl Başkanlığı Teşkilat İftarı'na Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye ve parti ilçe başkanları ile parti yönetimi katıldı.

Katılımcılar, video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmanı dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, vefa iftarı için teşekkür ederek, Türkiye'nin her bir ilinde AK Parti'nin iftar sofrası düzenlediğini ifade etti.

Dünyada ve bölgede yaşanan sorunlara değinen Çavuşoğlu, milletin serzenişine kulaklarını kapatmadıklarını, milletin taleplerini duymazdan gelmediklerini, sorumlulukları olduğunu ve bunları çözmenin görevleri olduğunu vurguladı.

"Türkiye'yi küçük göstermeye çalışmak ne olursa olsun, kim olursa olsun, yani özellikle muhalefet için söylüyorum, bu Türkiye'ye yakışan bir tavır değildir. Haksızlıktır, kendi milletini, ülkesini hor görmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Başkalarına şikayet etmek doğru bir yaklaşım değildir." diyen Çavuşoğlu, başkalarından talimat alarak Türkiye'de politika üretmenin doğru bir şey olmadığını vurguladı.

Bunun bağımsız Türkiye anlayışına aykırı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız biraz önce söyledi. Türkiye'de bir yargı süreci var, hep gördük ki yargı, zamanı geldiğinde gerekli kararı verir. Kararını verdi de Osman Kavala ile ilgili. Türk yargısı sadece bir kişiyle ilgili mi karar veriyor? Binlerce, milyonlarca davalar var. Belirli bir zaman içinde neticelenir. Davaların hızlı neticelenmesi için yargılama sürecinin hızlı olabilmesi için tutukluluk süresinin kısa olabilmesi için reformlar yaptık, yapıyoruz. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili yargı kararları varken, bazı ülkeler neden Osman Kavala'yı ön plana çıkarıyorlar?

Bizim Almanya'da 3,5 milyon vatandaşımız var, Türk var. Orada da Türklerle ilgili davalar, mahkumiyetler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'de de oluyor. Almanya kendi vatandaşı için benim büyükelçimi neden Dışişleri Bakanlığına çağırıyor, sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar. Çünkü Türkiye'nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar, bundan. Biz de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gereğini yaptık. Alman Büyükelçisi'ni çağırdık bakanlığımıza hadlerini bildirdik. Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Yani Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın, haddini bileceksin. Aynı şekilde Alman Büyükelçi'ye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık."

Büyükelçilerin görevinin belli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, büyükelçilerin ülkesini temsil etmek, bilgi toplamak gibi tanımlarının olduğunu anlattı.

Viyana Sözleşmesi ile büyükelçilerin sınırlarının da belli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "İşte o Viyana Sözleşmesi'ni bir kere aşmaya kalktılar, hepsini sınır dışı edecektik sonra geri adım attılar. Uyardık, bir daha tekrarlamayın diye. Ama görüyorsunuz içeride belli partilere talimat verip, onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye'nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Türkiye'de kararı Türk milleti verir." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Pınar Türenç'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzonspor'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit askerler Akgün ve Uzun'a rahmet diledi
Bakan Dönmez:Bunların derdinin milletin derdini konuşmak değil
Bakan Dönmez:Bunların derdinin milletin derdini konuşmak değil
Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi
Bakan Yanık: Türkiye medeni demokrasi için çok bedel ödedi
Özhaseki: 2023 Türkiye Cumhuriyeti için bir kader seçimi
Özhaseki: 2023 Türkiye Cumhuriyeti için bir kader seçimi

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Üniversite adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdı!

Birçok üniversite halihazırda ilgili bölümde görev yapmakta olan adayın "çalışma alanını" ilan özel şartı olarak yazmaya devam etmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 'Terfi ve İntibak Bülteni' güncellendi
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 24.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 9 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

'Devlet Bahçeli Neler Oluyor Hayatta'yı izliyormuş'

Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğünü açıkladı. Ural, ?Programa (Neler Oluyor Hayatta) çok iltifat etti. Fırsat buldukça seyrettiğini söyledi? dedi.