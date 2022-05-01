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Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, olayı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' olarak nitelerken, savcılık bu kez Ercan hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açtı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Mayıs 2022 08:23
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Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek'

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşıyordu. İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.

SAVCILIK SIR ÖLÜMÜ AYDINLATTI

Anzelika Srabiants'ın trajik ölümünün ardından dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Burak Ercan hakkındaki suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Savcılık olayın perde arkasını araladı ve sır ölümü aydınlattı.

O ANLAR KAMERADA

Hazırlanan iddianameye göre, ikili yemekten dönerken aralarında tartışma başladı. Anzelika Srabiants hareket halindeki taksiden inmeye çalıştı. Bu sırada taksi şoförü aracı kenara çekti ve Srabiants araçtan indi. İkili sonrasında başka bir taksiye binerek evin yolunu tuttu. Çift eve girdikten sonra Burak Ercan lavobaya girip çıktı, Anzelika Srabiants ise balkondan "Burak Burak Burak" diye seslendi.

Ercan ise telefon kamera kaydını açarak "bak ben bir şey yapmıyorum" diye kayıt yaptı. "Gel" anlamına gelen "come come come" diye seslendiği, Srabiants'ın ise "lütfen" manasında "please please please" bağırdığı ve bir müddet sonra yüksek sesli bir çarpma sesinin geldiği tespit edildi.

"SEBEBİ ANLAŞILMAYACAK ŞEKİLDE SARKTI"

Savcılık, ikilinin eve geldikten sonra Anzelika Srabiants'ın sebebi anlaşılmayacak şekilde balkon demirlerine tutunarak kendini sarkıttığını kaydetti. Burak Ercan, kamerada görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını söyledi. Savcılık, Ercan hakkında 'ihmali davranışla kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

"TASARLAYARAK CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

İddianamenin gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmedi. Burak Ercan hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yeniden dava açıldı. Ercan'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

KORKUNÇ SESLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Mahkeme ilk kararında Burak Ercan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyaya Anzelika Srabiants'ın Sasha isimli bir arkadaşıyla konuşmaları da girdi. Srabiants'ın arkadaşına, "Sen köpeğinin beni neredeyse sakat bıraktığını unuttun. Ve beni ilk kez ve ikinci kez nasıl dövdüğünü. O neredeyse beni öldürüyordu. Bundan sonra bu adamı hayatımda görmek istediğimi mi düşünüyorsun? " gibi sözler sarf ettiği gün yüzüne çıktı.

KORKUYORUM, BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Anzelika Srabiants yine aynı arkadaşıyla bir başka konuşmasında, "Korkuyorum. Gelip beni öldüreceğini söyledi. Benim oturup beni öldüreceği günü beklememi söyledi. Bu gerçek bir tehdit. Sırtımda ve kolumda artık ömür boyu kalacak izler ve yaralar var. Bunlar köpek dişlerinin izleri. Paranoya değil" dediği belirlendi. İşte bu deliller ışığında önümüzdeki aylarda görülecek davada Burak Ercan'ın nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

ARZU KAYA
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