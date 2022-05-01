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Sığınmacıların güvenli ve gönüllü gidişleri için çalışmalar hızlandı

Göç Komisyonu Başkanı Atay Uslu, gönüllü gidişler için uluslararası fonları harekete geçirdiklerini belirterek "Yol ücreti, evlerinin onarımı dahil dönüş desteği veriliyor. Gitmeyenler 'Geçici sığınmacı statüsünü' kaybedecek" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Mayıs 2022 08:52
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Sığınmacıların güvenli ve gönüllü gidişleri için çalışmalar hızlandı

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Atay Uslu, son dönemde kamuoyunda gündem olan sığınmacıların geri gönderilmesi tartışmalarını değerlendirdi. Uluslararası hukukun sığınmacıların 'Zorla geri gönderilmelerini' insan hakkı ihlali olarak gördüğünü hatırlatan Uslu, şunları söyledi:

Uluslararası mevzuat sığınmacıların geri gönderilmesini kabul etmiyor. Aslolan gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşlerdir. Uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Bunun için Türkiye çaba gösteriyor. Hedefimiz güvenli bölge olarak dediğimiz yerlerde bütün kamu altyapısının sağlanarak daha çok sığınmacının dönmesini sağlamak. Bunlar tamamlanınca dönüşler artacaktır.

Adı üstünde 'geçici sığınmacılar'. Bunlar da geçici koruma statüsünde olduklarının farkındalar. Gideceklerini kendileri de biliyor. Ama savaşın olduğu yere kim gider? Savaş dursa hayat güvenliği olsa elbette gitmek isteyeceklerdir.

BAYRAMA GİDENLERİN YÜZDE 20'Sİ DÖNMEDİ

Bayram gidişlerine de son verildi. Bayram nedeniyle giderlerin yüzde 20'si kalıyordu. Biz de istedik ki gitsin görsünler. Oradaki hayatı görsünler, hayat şartlarının iyileştiğini görsünler ve kalsınlar. Bayramda artık izin verilmemesinin nedeni, zaten yeterince gitti gördüler. Gitmek isteyen tümden gider zaten. Sadece Fırat'ın doğusundan gelen 700 bin Suriyeli var. Ama şu anda orda terör örgütü (YPG-PYD) var. Nasıl gidecekler? Kaçma sebepleri terör örgütü.

SIĞINMACILAR SÖMÜRÜLÜYOR

Bu konunun bir istismar aracı oyarak kullanılmaması lazım. Göçmen düşmanlığı üzerinden sığınmacılar sömürülüyor. Türkiye'de siyasi pozisyon almak isteyenler bunu yapıyorlar. Sığınmacı karşıtı olmak ile gönüllü geri dönüşlerini konuşmak ayrıdır. Bu konuda ne yapılmalı tartışılır. Ama yaşam hakları tartışılıyorsa bu sömürüdür. Hukukta da yoktur. Göç dilinde 'yollayacağız' diye bir şey yoktur. Gönüllü geri dönüşleri mümkündür.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER TEŞVİK EDİLİYOR

Hükümet ayrıca seyreltme politikası uygulaması başlattı. 16 ilin tamamında, 52 şehrin de 800 civarı mahallesinde artık Suriyeli kabul edilmiyor. Bir yandan da Göç İdaresinin, uyum çalışmaları yürüyor. Suriyelilerin bulunduğu yerleri dolaşıp sürekli başka bir ülkede yaşadıkları anlatılıyor ve bu düzene uymaları isteniyor. Suç işleyenler kesinlikle sınır dışı ediliyor. Sosyal medyadaki provokatif eylemler izleniyor. Ceza ise ceza, sınır dışı ise sınır dışı ediliyor.

Gönüllü gidiş için uluslararası fonları harekete geçiriyoruz. Gidecekleri bölgelerde altyapının oluşturulması lazım, yeni evler yapılıyor. Bunlar tamamlanınca, gönderilecekler. Gitmezlerse geçici sığınmacı statüsünü kaybederler. Geri dönüşler için yol ücreti, evlerinin onarımı dahil her türlü destek veriliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

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