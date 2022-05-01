Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor

Para enflasyonla pul olunca emekliler bankalardan promosyon yeniletmeye başladı. Bankaların emekli maaşlarını kendilerine getiren emeklilere 3 yıl kalma koşulu ile verdikleri promosyon 2 bin 500 ila 3 bin TL seviyesine yükselmiş durumda. 2 yıl önce promosyonlar en fazla 1.500 TL seviyesinde idi. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon bu süreçte ikiye katlanınca, promosyonun 3 yıllık süresinin bitmesini beklemeden yenileme yapmak çok daha karlı hale geldi. Emekliler bu zor günlerde nakit elde edebilmek için çıkan fırsatı değerlendirerek promosyon yenilemeye başladı.

2 YIL KALSA BİLE KARLI

Örneğin 2 yıl önce bir banka ile anlaşmış ve 1.500 TL almış bir emekli var. Bu emeklinin 3 yıllık promosyon süresinde 1 yıl kalmış durumda. Bugün bankasına yaklaşık 500 TL geri ödeyerek yenileme yapıp 2.500 ile 3.000 TL'lik promosyon alabiliyor. Emeklinin daha 2 yılı kalmış bile olsa, kalan süre için 1.000 TL ödeyerek 2.500 TL'lik promosyon alabiliyor ve cebine 1.500 TL kalmış oluyor. Emekliler bankaları ile yenileme yapabildikleri gibi, daha iyi koşullar sunan farklı bir bankaya da hesaplarını taşıyabiliyor.

AYNI GÜN HESABA YATIYOR



Promosyonların artmasında, enflasyon oranında artan emekli maaşlarının üst sınırdaki promosyon rakamlarına denk gelmeye başlaması da etkili oldu. Yenilemede bankaya başvurmak yeterli. Kendi bankası ile yenileme yapan emeklinin promosyonu hemen aynı gün hesabına yatıyor. Son dönemde zam yağmuru ile sıkışan emekliler promosyon yenileyerek bir ay için bile olsa nefes alma çabasına girince bankalar arasında da emekli promosyonunda rekabet hızlanmaya başladı.

Sözcü Gazetesi-ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN