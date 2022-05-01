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MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 10:54
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MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği belirtilerek, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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