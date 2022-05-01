Bakanlıktan 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp' uygulamaları için e-dergi

Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Anadolu Tıbbı Dergisi (Journal of Anatolian Medicine)" yayın hayatına başladı.

Türkçe ve İngilizce olarak yılda 3 kez yayımlanması planlanan uluslararası hakemli akademik dergiyle geleneksel, tamamlayıcı ve entegratif tıp konularında bilimsel bilgi üretiminin sağlanması ve bu bilgilerin tıp uygulamalarındaki etkinliğini artırmak amaçlanıyor.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bir bilgi havuzu oluşturulmasına da olanak tanıyacak dergiyle ayrıca bu alanlarda çalışan araştırmacıların bilimsel makale yazma çabalarının desteklenmesi, tecrübe paylaşımının sağlanması hedefleniyor.

Geniş editör ve danışma kuruluna sahip e-dergi formatındaki Anadolu Tıbbı dergisine "anadolutibbidergisi.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

- İlk sayıda Anadolu tıbbının "şifa" veren tarihsel yolculuğu ele alındı

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında çalışan uzman isimlerin araştırma, derleme makaleleri, bildirileri ve olgu sunumlarının yer aldığı derginin ilk sayısında Anadolu tıbbının geçmişe uzanan yolculuğu ve önemi detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Dergideki çalışmalar arasında Orta Asya Türk Tıbbının Anadolu'ya Bıraktığı Miras, Anadolu Tıbbında Müzikle Tedavi, Osmanlı Tıbbında Deri Hastalıkları Terminolojisi, Hitit Dönemi Anadolusu'nda Tıbbi Faaliyetler ile Anadolu'nun Şifalı Değerleri başlıklı makaleler bulunuyor.