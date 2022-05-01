Çevre dostu ilkokulun suyu da elektriği de doğadan

2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat oldu
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Doğal gazda mayıs tarifesi değişmedi
Dövizle askerliğe kur ayarı
Dövizle askerliğe kur ayarı
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Enflasyonun zirveden iniş tarihi: Bu aydan sonra düşüş başlar
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Ak Parti'den sağlık çalışanlarına zam açıklaması
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Hak-İş Başkanı: Temmuzda asgari ücret artırılmalı
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Emekli ve çalışana temmuzda zam umudu
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Çavuşoğlu: Bizim iç işlerimize karışamazsınız
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Emniyetten e-Devlet'in "hacklendiği" iddialarına ilişkin açıklama
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Erdoğan: Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Ana sayfaHaberler Eğitim

Çevre dostu ilkokulun suyu da elektriği de doğadan

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Çevre Dostu Bin Okul" projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan Alibeyköy'deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, elektriğini ve suyunu doğadan karşılarken, enerji verimliliğine yönelik tasarruf tedbirleri, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla da öğrencilerde çevre bilinci oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 11:37
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul'da "Çevre Dostu Bin Okul" projesinin uygulanacağı 39 ilkokul ile bir anaokulundan ilki olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, öğrencilerin farkındalıklarını artırmak için "enerji", "su", "geri dönüşüm ve sıfır atık" temalarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Okulun iç aydınlatma ihtiyacını karşılamak amacıyla çatıya 10 kilovat pik kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuruldu. Bu sayede okulun iç aydınlatmasının tamamının beslendiği güneş panelleri, binanın toplam enerji ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladı. Yıllık 14 megavat/saat enerji üretmesi hedeflenen bu sistemin, 3 yıl 7 ayda kendini amorti etmesinin planlandığı belirtildi.

Okulun çatısına da rüzgardan enerji üretmek için 500 vatlık rüzgar türbini yerleştirildi. Türbin aracılığıyla elde edilen elektrikle okulun dış aydınlatma ihtiyacı karşılandı. Enerji verimliliği için okuldaki tüm aydınlatmalar tasarruflu LED'ler ve sensörlü lambalarla değiştirildi.

Okuldaki öğrencilerden "Enerji Takımı" da oluşturuldu. Böylece öğrencilerin okullara kurulan sistemleri sahiplenmeleri ve okulda öğrendiklerini evlerinde de hayata geçirmeleri hedeflendi.

- Su tasarrufu da unutulmadı

Su tasarrufu amacıyla yağmur suyu depolama sisteminin tesis edildiği okulun bodrum katına 16 ton kapasiteli depo yerleştirildi. Çatıdaki oluklarda biriken yağmur suyunun bir sistem aracılığıyla biriktiği depodaki su, bahçe sulaması ve temizlik için kullanılmaya başlandı. Ayrıca, okulun lavabolarındaki tüm bataryalar fotoselli bataryalar ile değiştirildi.

Okulda, öğrencilerin elektrik ve doğalgaz ile su kullanımını anlık olarak izleyebileceği, ara dönem raporları verebilen gösterge paneli de kuruldu.

Öte yandan, okulda sıfır atık kütüphanesi kurulurken, atıkların ayrıştırılmasını ve geri dönüştürülebilir olanların üretime tekrar kazandırılmasını sağlamak için Sıfır Atık kutuları da yerleştirildi.

Öğrencilere temel eğitim seviyesindeyken çevre bilincini, sürdürülebilirlik kavramını benimsetmek, buna ilişkin uygulamaları göstermek ve uygulatmak amacıyla martta tanıtımı yapılan "Çevre Dostu Bin Okul" projesinin İstanbul'daki 39 ilkokul ile bir anaokulunda uygulanması planlanıyor.

- Çevre dostu uygulamalar rol model olacak

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bakanlığın, kentte belirlediği okullarda çevre dostu uygulamaları hayata geçirerek, öğrencilerde farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yazıcı, projenin okulun kendi enerjisini üretebilmesi, toplanan atık malzemelerin dönüştürülmesi, kütüphanelerdeki kitaplıkların çevre dostu okul bilinciyle geliştirilmesi ve bunları destekleyecek bütün ekolojik sistemlerin yer aldığı birçok uygulamayı kapsadığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, çevre bilincini geliştirecek müfredat çalışmaları da yürüttüğünü, çevre ve iklim değişikliğini müfredata eklediğini hatırlatan Yazıcı, bu kapsamda öğretmenlere gelişim çalışmaları içerisinde düzenli olarak çevre bilinci eğitimlerinin verildiğini kaydetti.

Yazıcı, projenin uygulama örneklerinin sunulduğu ve fiziksel olarak çıktılarının görülebileceği bir çalışma olmanın yanı sıra bir eğitim faaliyeti de olduğuna dikkati çekerek, "Eğitim faaliyetinin uygulandığı okullarımız, her ilçemizde diğer okullarımız tarafından model olarak görülecek ve bu okullardaki örnek uygulamaların diğer okullarımıza yaygınlaştırılması sağlanacak." dedi.

Dünyadaki yeni gelişmelerden çevrenin olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yazıcı, "Esas olan çevreyle barışık uygulamalar yapmak, çevre dostu uygulamalar geliştirmek. Bu bağlamda da okullarımız, vereceği eğitim ve örnek çalışmalarla bu bilincin yaygınlaşmasında önemli katkı sağlayacak." dedi.

- Enerji verimliliği çalışmalarını meslek liseleri yürütecek

KAPAT [X]

Proje kapsamında yenilenebilir enerji konusunda okullarda yürütülen uygulamalara değinen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Buradaki uygulamalar, her okulun kendi enerjisini kendisinin sağlayabileceği yeterliliğe ulaştırmaya dönük. Amaç, mevcut olan enerjilerin, okulun tükettiği bütün enerjiyi hem öğrenciler tarafından da izlenebilir kılmak hem de enerji üretimine katkı sağlamak. Buradaki mevcut olan, okuldaki üretilen ve tüketilen enerji, öğrenciler tarafından panellerle gözlenecek. Yani o gün bu okulumuzda ne kadar enerji üretildi ve ne kadar enerji tüketildi? Öğrencimiz aslında kendi tükettiği enerjiyle ilgili de enerji tasarrufu noktasında bir bilinç geliştirecek. Temel olarak buradaki işleyiş sistemi bunun üzerine kurgulanmış durumda. Yani konunun daha çok eğitimsel boyutunun öne çıkartılması gerektiği kanaatindeyim ama kendi kendine yetebilmek ve yenilenebilir enerji bağlamında çalışmak bunu destekleyen temel unsur."

İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, enerji verimliliği çalışmalarının, Milli Eğitim Bakanlığının yön verdiği mesleki teknik anadolu liseleriyle gerçekleştirileceğini, bu okulların hem üretimin hem de eğitim çalışmalarının içinde yer alacaklarını bildirdi.

Pilot okullardaki örnek uygulamalardan zamanla çok daha iyi örneklerin gelişeceğini vurgulayan Yazıcı, Bakanlıkla birlikte çevre dostu uygulamaları bütün okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı başlıyor
Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı başlıyor
Bakanlıktan 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp' uygulamaları için e-dergi
Bakanlıktan 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp' uygulamaları için e-dergi
Milli Eğitim Bakanı Özer, Isparta Valiliğinde konuştu
Milli Eğitim Bakanı Özer, Isparta Valiliğinde konuştu
'Halk eğitim kurslarından 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı'
'Halk eğitim kurslarından 4 ayda 3,8 milyon kişi yararlandı'
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
YÖK Başkanı: Üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırdı
YÖK Başkanı: Üniversitelerimiz uluslararası rekabet gücünü artırdı

Bu Habere Tepkiniz

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, bu bayramda da çalışıyor

Polisler, dini ve milli bayramlarda normal mesaisinden neredeyse iki kat daha fazla görev yapmaktadır.
Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay'dan disiplin cezalarındaki kıyasa tespitine dair önemli karar!

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezalarında kıyasen uygulama yapmak suretiyle devlet memurluğundan çıkartılan memur hakkındaki işlemi iptal etti!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Üniversite adrese teslim kişiye özel ilanını iptal etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz adayın tez konusunu ilan şartı olarak yazdığı kişiye özel ilanı iptal etti!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

Emeklilerin yeniden kamuda istihdam edilmesi 657 sayılı Kanun gereği mümkün olmakla birlikte, uygulamada kamu kurumunun istihdam etmeye yönelik takdir yetkisi de bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Diyanet 4/B'li personeline Danıştay'dan kötü haber

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli din hizmetleri sınıfına atananların kadroya geçirilmemesini hukuka uygun buldu.
İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

İstifa edip özelde çalışmaya başlayan memurun emekli ikramiyesi yanar mı?

Memurluktan istifa edilmesi halinde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak

İstanbul ve Ankara Polisi İşçi bayramına yönelik 12/12 çalışacak
Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Üniversiteden görsel iletişim tasarım bölümüne ilginç profesör ilanı!

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör kadrosunda Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliği almak şartı arandı.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

Avrupa'nın deprem haritası: istanbul ve İzmir de var

İsviçre'de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.