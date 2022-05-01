Erdoğan'dan bayram mesajı: Hiç kimsenin bizi bölmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Aziz milletim, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor, mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Bir tarafta ramazanı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum.

Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır.

Bayram vesilesiyle annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek rabbimizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşalım, onlara da yardım elini uzatalım.

"Hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz"

Varsın birileri kavgadan, kargaşadan bahsetsin. Varsın birileri nefret söylemleriyle bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

Milletimizin tüm fertlerinden bu Ramazan Bayramını hangi kökene, inanca, meşrebe sahip olursa olsun, 85 milyonun kucaklaştığı, helalleştiği bir büyük kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum. Bunu başardığımızda aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevla'dan içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum.

"Güvenli bir yolculuk için 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz"

Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyorum. Güvenli bir yolculuk için "Bayramınız kemerli olsun" diyoruz. Pençe-Kilit Harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.