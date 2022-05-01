Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından 2009'da kurulan, Macaristan ile Türkmenistan'ın gözlemci üye olarak faaliyetlerine katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı, 3-4 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda, Öğretmen Değişim Programı'nın 2022'de Türkiye'de yapılması yönünde karar almıştı.

İlk uygulamasına ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin öncülük yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı 6-12 Haziran'da Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Programa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan öğretmenler davet edildi. Programda, Türk eğitim sistemi ve davetli ülke eğitim sistemlerinin tanıtılması, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar gibi konular ele alınacak.

Programda ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının alanında uzman personeli tarafından salgın sürecinde Türkiye'de uzaktan eğitim (EBA) konularında eğitimlerin verilmesi, özel eğitim ve rehberlik merkezleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin tanıtımının yapılması planlanıyor.

Yedi gün devam edecek programda, kültür programları ile okul ve kurum ziyaretleri de düzenlenecek ve katılımcılara sertifika verilecek.

Söz konusu programın uygulanması ile Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübelerinin aktarılması, taraflar arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji alnında iş birliğinin teşvik edilmesi, etkileşimin genişlemesi ve eğitim çalışanlarının mesleki niteliklerinin artırılması amaçlanıyor.