Trabzonspor bayrağı, İstanbul Boğazı'nda
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerin bayrağı İstanbul Boğazı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 16:27
Süper Lig'in 35. haftası dev bir maça sahne oldu. Lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Şampiyonluk maçına çıkan bordo-mavililer, Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldı ve 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
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Şampiyonun bayrağı İstanbul Boğazı'nda
Her sene Süper Lig'de şampiyon olan takımın bayrağı İstanbul Boğazı'nda boy gösterir.
Bu sene de şampiyon Trabzonspor'un bayrağı İstanbul'un göbeğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız