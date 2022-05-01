Evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla öldürdü
Bayburt'ta evine çağırdığı tesisatçıyı sopayla darbederek öldüren zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 16:37
Velişaban Mahallesi'nde yaşayan M.K, kombisindeki arızayı tamir etmesi için çağırdığı S.T'nin başına sopayla vurdu.
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesiyle olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı S.T'yi Bayburt Devlet Hastanesine kaldırdı.
S.T, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız