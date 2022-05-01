Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu
1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor, ligin bitimine 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
Kaynak : TRT
Eklenme : 01 Mayıs 2022 18:14
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, Balıkesirspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız