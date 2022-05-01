Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda İşçilerle İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, 'Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra İnşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz' diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

'HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ'

1 Mayıs'ı kendi bayramım olarak da kabul ediyorum. Tershane işçilerimizle TÜRK-İŞ sendikamızın temsilcileriyle birlikte bu güzel 1 Mayıs akşamında iftar sofrasında buluşarak bu sevince ortak olmak istedik. Sizlerin nezdinde insanlığın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük bir tatminsizlik bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki elimizdeki şükredeceğiz sonra daha iyisi için çalışacağız. Bunun ne demek olduğunu en iyi siz işçi kardeşlerim bilir. Dünyamız bir krizi içinde çırpınırken, biz enerjimizi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönlendirdik.

Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra İnşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz. Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez. Elleriniz ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadelede kararlıyız. Bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin alınteri, emeği ve fedakarlığı vardır.

'DEVLET OLARAK ÇALIŞANLARIMIZA DESTEK OLMAK İÇİN KENDİ GELİRLERİMİZDEN VAZGEÇTİK'

Eskiden emeksiz Yemek olmaz derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol su elektrik hiçbiri olmaz. Bu anlayışla hükümetlerimiz döneminde çalışanların emeklerini almalarını sağlayacak adımlar attı. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalarda geçiyor. Bir kısmı iç dinamiklerden bir kısmı küresel nedenlerden kaynaklanan bu sorunları aşarak yolumuza devam ediyoruz. Tüm çalışanlarının maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergilerini kaldırdık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik. Son 20 yılda asgari ücreti 20 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazla hak ettiği de bir gerçektir. Hükümete geldiğimizden beri en çok desteklediğimiz hususlardan biri de sendikalardır. Önümüzdeki dönemde de çalışanlarımızı ve işçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz.

Sizler savunma sanayi alanında ter döküp emek veriyorsunuz. Aslında milletimizin güvenliği, ülkemizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Askerimizin sınırda yaptığını sizler burada yapıyorsunuz. Sizlerin ürettiği gemiler ve diğer savunma sanayi ürünleri ihracatımızın önemli kalemleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin savunma sanayinin bugünlere gelmesinde katkısı olan, kamu kuruluşlarıyla, mühendisleriyle işçisiyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yakın çevremizde yaşanan savaşlar ve çatışmalar, terörle elde ettiğimiz tecrübeler, savunma sanayinde elde ettiğimiz tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Artık şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık. Denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. O güne kadar hiçbirimize durmak yok, duraksamak yok. Bu duygularla bir kez daha 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günümüz ile yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.