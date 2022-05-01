UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Gamze Durmuş Pakkan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görevlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mayıs 2022 22:47
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"FIFA kokartlı hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan, 3-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bosna Hersek'te düzenlenecek olan UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası final müsabakalarında görev alacak."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız