2 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
2 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılacak.
(Ankara/06.20)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camisi'nde kılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde bayramlaşma törenine katılacak ve şehit ailesi ziyaretinde bulunacak.
(Konya/06.25-11.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altınpark'ta düzenlenecek "Bayram Sofrası" programına iştirak edecek.
(Ankara/08.30)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak.
(Rize/16.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar ile Bahçelievler Belediyesinin bayramlaşma programlarına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/13.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Valilik'te bayramlaşma törenine katılacak.
(Adana/10.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde hutbe irat edecek, bayram namazı kıldıracak.
(İstanbul/06.34)
SPOR
1- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmesinin ilk maçı yapılacak.
(Mersin/18.00)
2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin play-off final etabının ikinci maçında Ziraat Bankkart ve Halkbank, 3-4'üncülük mücadelesinin ikinci maçında ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
(Ankara/20.00/İzmir/15.00)
3- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 29. hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.
(Manisa/17.30)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız