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Korona sonrası doya doya bayram

Korona yüzünden ertelemek zorunda kaldığımız sevinçlere bu yıl yeniden kavuştuk. İki yıl aradan sonra ilk kez bayram namazında 'mesafe' kalkacak, büyük bayram sofraları kurulacak. Bayram kucaklaşmalarından sonra çocuklar şeker ve harçlık için kapıları çalacak. Bayramlıklar giyilecek, büyükler ziyaret edilecek, misafirler için ikramlar hazırlanacak, 7'den 70'e tüm aile bayram sofrasında bir araya gelecek...

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 02 Mayıs 2022 07:10
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Korona sonrası doya doya bayram

Türkiye, iki senelik salgın sürecinin ardından Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşılıyor. Online tebrikleşmeler yerini kucaklaşmaya bırakıyor. Uzun zamandır hasret kalınan akrabalar, dostlar bu bayramda aynı sofranın etrafında yeniden kavuşuyor. Biz de pandemiden sonrası "İlklerin Bayramı"nı vatandaşa sorduk.

ÇOK MUTLUYUM

2. sınıf öğrencisi Ravza Erdem: "Eski bayramlardaki gibi bayramlıklarımızı giyeceğiz ve arkadaşlarımla beraber şeker toplayacağız. Bu yüzden çok mutlu ve heyecanlıyım."

ESKİ BAYRAMLAR GİBİ

Ev hanımı Meryem Şenol: "Çok şükür eski bayramlara yeniden kavuştuk. Evlerimizi temizledik. Baklavalarımızı açtık. Büyüklerimizin ellerini öpecek olmamız, onlarla kucaklaşacak olmamız bizi çok mutlu ediyor. Çok şükür, uzun bir aradan sonra geleneklerimizi yeniden yaşayacağız."

TORUNLAR GELECEK

Satı Köksal, "Çok zorlu günlerdi. Şimdi çok şükür eski bayramlara geri dönüyoruz. Torunlarımız gelecek, onlarla büyük bayram sofralarında buluşacağız."

CAMİLERDE TEBRİKLEŞME

Damat İbrahim Paşa Cami İmamı Mücahit Dumangöz: "Camilerimizde de herkesle kucaklaştığımız bir bayramlaşma olacak. Bayramı yeniden hissedeceğiz."

SATIŞLARIMIZ ARTTI

Pastane işletmecisi İsmet Seferi: "Bayramın gelmesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla satışlarımız yaklaşık yüzde 30 arttı."

UMRE TURLARI BEKLENİYOR

Acente çalışanı Havvanur Çakır: "Umre turları açıldı, çok yoğunuz. 2-3 günde 50'den fazla başvuru yapıldı.

Birlik olmanın neşesi

İlahiyatçılar, bayram sevincinin maneviyatını anlattı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Baş, ilk ziyaretlere aileden başlamanın önemi vurguladı.

Baş şöyle konuştu:

  • "Ramazan Bayramı insanın tabiatı yenişinin bayramıdır. İnsan oruç ayı boyunca içindeki görünmeyen tabiatı yavaş yavaş kurban eder. Bayramlar gönüllerini alacağımız, dualarına talip olacağımız eşsiz fırsatlardır. İlk olarak aile içinde bayramlaşmada bulunulmalıdır. Mümkünse ailenin en büyüğünün evinde toplanılmalı, aile sıcaklığının unutulmadığı ilk kahvaltı orada yapılmalıdır. Çocuk ve gençler için günler öncesinden alınan bayramlıkların bayram gününün sabahından itibaren giyilmesi, anne-babanın ellerinin öpülerek teşekkürlerin sunulması da ayrı bir keyif olarak hep anlatılagelmiştir."

GEÇMİŞLE MUHASEBE

KAPAT [X]

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, "Bayram, dinin kurucu unsuru olan Tevhit üzerinden değerlendirilmeli. Bir ve birlik kelimeleri bu kavramın temeli. Bir olduğunu hissetmeden birlik halini var etmenin imkanı yok. Birlik hali insanların dertleriyle dertlenmeyi, bayram neşelerine ortak olmayı, aktif dinamik bir şekilde ilişki kurmayı getirir. Ramazan insanların endişelerini, kaygılarını, korkularını en azından dokunabildiğimiz kadarıyla gidermeye çalışmaktır. Bu noktada Ramazan Bayramı geçmişe dair bir muhasebedir" dedi.

İyi baklavanın sırrı

Bayramın yıldız tatlısı bu yıl da baklava oldu. Tezgahlar çeşit çeşit baklava ile süslenirken ustalar, yoğun talebi karşılayabilmek için fazla mesai yaptı. Baklava ustası Nadir Güllü, "Ustalarımız kaliteli baklava sunabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor, vatandaşlarımız kalitesiz malzeme kullanılan ucuz tatlılardan uzak dursun." dedi. "İyi baklava için 3 şey çok önemli" diyen Güllü, "Kaliteli ham madde, iyi usta ve işin patronu işin ustası olacak. Kaliteli yiyeceklerin seçimi, kaliteli bir yaşamın anahtarıdır." ifadelerini kullandı. Ev hanımlarına iyi baklavanın sırrını veren Güllü, "Baklava yapımı emek ister. En az dört saat ayırmak gerek. Baklavayı, sert buğday unu ile değil beyaz unla açın. Baklava hamuruna ; 3 yumurta 1 buçuk su bardağı su 11 gram tuz ve 3 damla limon ve bir kaşık tereyağı katın. Hamuru bir saat bekletin. Beklettikten sonra hamuru mutlaka buğday nişastasıyla açarak inceltin. Unla yeterince ince açılmaz." diye konuştu.

Kalorili ikramlar sınırlandırılmalı

Uzman Diyetisyen Ayşe Akman, bayramda 'kalorili ikramlardan uzak durulmalı' uyarısı yaptı. Akşam yemeğinin erkene çekilmesi uyarısında bulunan Akman, "Ramazan ayı sonrası düzensiz beslenme hızlı kilo artışına sebep olabilir.

Özellikle şekerli ve unlu ikramların ardından bolca su içilmeli, kalorili bayram ikramlarında porsiyonlar sınırlandırılmalı. Sabah ve akşam öğünlerinde yeşil salata bol tutularak eksilen mineral depoları doldurulabilir. Gece yemek de tamamen kesilmeli" dedi.

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