Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
"Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 07:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Milletimizle birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız