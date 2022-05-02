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Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan 'Bu hafta içinde sayın Putin ile görüşeceğiz' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 07:48
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Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul veya Ankara'da Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeyi arzu ettiklerini belirterek, "Özellikle de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmadığı bir Ramazan Bayramı geçirildiğini söyleyerek buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabrın sonu selamettir ve Rabbime hamdolsun sabrettik ve bugün sosyal mesafeyi filan da bir kenara koyarak Büyük Çamlıca Camii'nde az önce rakamları aldım, 25 bin kişiyle bayram namazını kıldık ve biliyorsunuz bizde bayramlar kardeşliğin bir simgesidir. Sevginin, beraberliğin bir simgesidir. Bunu yaşamanın huzuru, mutluluğu içindeyiz. Temennim odur ki inşallah milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, kardeşliğine bu vesile olacaktır."

Silahlı kuvvetlerin en üst kademesinin de Şanlıurfa'da tüm tugay komutanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Nitekim ben de kendileriyle telefonla görüşmeyi yaptım. Her yerde bu birlik, beraberlik hamdolsun güçlenerek devam ediyor ve şu anda İçişleri Bakanımız yine aynı şekilde alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle bu birliği, beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu birlikteliğimiz, bu dayanışmamız artarak devam etsin." ifadelerini kullandı.

- "Bu hafta içinde Sayın Putin'le bir görüşme yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin ilerleyen süreçte İstanbul'da yine bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumartesi günü benim danışmanım, Büyükelçi İbrahim Kalın Bey aynı şekilde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Bey (Önal) birlikte Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenskiy'le, gerekse muhataplarıyla yaptıkları görüşmede, oralardan bazı temennileri aldılar ve bu hafta içinde Sayın Putin'le biz bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız. İbrahim Bey aynı şekilde Sayın Uşakov'la bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak, acaba buradaki örneğin Mariupol'deki tüm tahliyeleri filan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içinde olacağız."

- "Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu arada kendileri, özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun hububat ihracatında bizlerden onlar da belli destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Ama birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci bu konuda her türlü adımı atıyoruz, inşallah atacağız. Ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. Özellikle de Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır."

Turist yönünden beklenti ile Ukrayna-Rusya krizi dolayısıyla Rusya'dan gelen turistlerle ilgili negatif bir durumun olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

- "Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek"

Erdoğan, Putin'in bu konularda çok hassas olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

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"Elinden gelen desteği vereceğini de zaten söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz Körfez'le ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır, hızlanacaktır. Tüm diğer alanlarda da Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed Bin Selman ile yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. Bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan kardeşlerimizin, Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarına yakın markajda devam edecek. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından, basın mensuplarına çikolata ikram ederek bayramlarını tebrik etti. Erdoğan, cami avlusunda kendisine çiçek takdim eden bir grup çocukla da bayramlaştı.

Bayram namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de eşlik etti.

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