Bayram ziyaretine kiralık çözüm

Pandemi tüketicilerin mobilite tercihlerini önemli ölçüde etkiledi. Toplu ulaşımı tercih etmeyen bireyler, ulaşım ihtiyaçlarını özel araçları veya kiralama yöntemi ile çözüyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle otomobil sahipliğinin zorlaşması günlük ve saatlik kiralama seçeneğini öne çıkarıyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, günlük araç kiralamanın mevsimsel etkilerden uzaklaştığını ve yılın her ayında talep gören bir hizmet haline geldiğini söyledi. Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde günlük araç kiralamaya olan talepte artış yaşandığını ifade eden Ekici, "Pandeminin etkilerinin yavaşladığı bu günlerde bayramın da gelmesi ile araç kiralamaya olan talep daha da yoğunluk kazandı. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk bekleniyor. Bayramın mayıs başına denk gelmesi nedeniyle pandemi öncesindeki yıllardaki yaz yoğunluğunu beklememekle birlikte, bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz."

YÜZDE 30 BÜYÜME

Bu arada günlük araç kiralama sektörü, bu yıl toparlanması beklenen turizm sektörüne araç satın alarak hazırlık yapıyor. Eğer arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de olumlu etkilenecek. Ekici, "Araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30'a yakın bir büyüme yaşanabilir. Sektörün iş hacmi 2019 seviyesine yaklaşabilir" dedi.

KARAVANLA TATİLE İLGİ BÜYÜK

Pandemi sonrasında yaygınlaşma eğilimi gösteren bir diğer trendin de karavan kiralama olduğunu ifade eden Ekici, şunları anlattı: "Mekanla sınırlı kalmadan özgürce tatil yapmak isteyen tatilcilere, en üst düzey hijyen ve güvenli ortam ile otel konforunda hizmet sunulan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep görmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Ufuk Sandık