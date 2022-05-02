'D vitamini eksikliği hastalıklara davetiye çıkarabilir' uyarısı

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Rabiya Yahyaoğlu Mamaç, D vitamini eksikliğinin hastalıklara davetiye çıkarabileceğini belirterek, çok sık hastalanan kişilerin D vitamini düzeylerine baktırmasında fayda olduğunu bildirdi.

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mamaç, Türkiye'de ve dünyada D vitamini eksikliği görülme sıklığının giderek arttığına dikkati çekti.

Dünyada 1 milyara yakın kişide D vitamini eksikliği olduğunun tahmin edildiğini aktaran Mamaç, en yüksek oranlara Kuzey Asya ve Orta Doğu bölgelerinde rastlandığını, Türkiye'de de bu eksikliğin yaygın olarak görüldüğünü bildirdi.

Mamaç, D vitamininin insan vücudu için önemine işaret ederek, "En önemli etkisi kemik metabolizması üzerine olan etkisidir. Sindirim siteminden kalsiyum ve fosforun vücuda girmesini, kemik ve dişlerde depolanmasını sağlamaktadır. Her ne kadar vitamin olarak adlandırılsa da aslında bir hormon öncüsü (prohormon) yapısındadır." ifadelerini kullandı.

D vitamininin yüzde 80-90'ının güneşten gelen UV-b ışınları aracılığıyla ciltte üretildiğini aktaran Mamaç, diğer kısmının bitkisel ve hayvansal gıdalardan alındığını belirtti.

Mamaç, D vitamini almak için açık havada güneşin dünyaya dik açıyla geldiği zaman dilimlerinde güneşlenmek gerektiğini, sisli ve kirli havalarda veya camın arkasından güneşe maruz kalmanın D vitamini sentezini engellediğini bildirdi.

- "Bağışıklık sistemi ve ruh sağlığına etkisi var"

Uzman Dr. Mamaç, D vitamininin kemik yapısını sağlamlaştırarak kemik yumuşamasını ve kaybını önlediğini, kas gücünü artırarak özellikle yaşlılarda düşme riskini azalttığını, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Çok sık hastalanan kimselerin D vitamini düzeylerine baktırması gerektiğini, eksikliğin hastalıklara davetiye çıkarabileceğini aktaran Mamaç, "D vitamini sinir sistemi ve ruh sağlığı açısından da önemlidir. Eksikliğinde depresyon görülebilmektedir. D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında ise kronik yorgunluk, uyku hali, enfeksiyonlara yatkınlık, azalmış kas gücü, kas ağrısı ve kramplar, saç dökülmesi, kırılgan tırnaklar, sırt ağrısı, diz ağrısı, baş ağrısı görülebilir." ifadelerini kullandı.

- "Mayıs-kasım aylarında saat 10.00-15.00 arasında güneşlenin"

Rabiya Yahyaoğlu Mamaç, karaciğer ve böbrek yetmezliğinin, koyu ten rengine sahip olmanın, obezitenin, antikonvülzan, kemoterapi, glukokortikoidler ve kolesterol ilaçları kullanmanın D vitamini eksikliğine neden olabileceğini bildirdi.

D vitamini için Türkiye'de güneş ışınlarının yeryüzüne dik açıyla geldiği mayıs-kasım aylarında saat 10.00-15.00 arasında güneşlenmenin uygun olacağını aktaran Mamaç, "Öncesinde güneş kremi kullanmamış olmak ve tül, perde, cam arkasından güneşlenmemek gerekir." uyarısında bulundu.

Mümkünse tüm vücudun, değilse el, kol ve bacakların güneşe maruz kalması gerektiğine işaret eden Mamaç, sadece yüz bölgesinin D vitamini sentezine katkısının çok az olduğunu vurguladı.

Mamaç güneş ışığının yeterli alınamadığı ekim-mayıs aylarında D vitamini eksikliği olanların doktorunun belirleyeceği dozlarda D vitamini takviyesi yapması gerektiğini bildirdi.