'Enflasyonun tüm dünyada etkisini gösterdi, pahalılıkla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kurum, Ramazan Bayramı namazı için Konya'da Sultan Selim Camii'ne geldi. Namaz sonrası Kurum, vatandaşların ve gazetecilerin bayramını kutladı.

Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği günler olduğunu dile getirdi. Geçen bayramın Kovid-19 nedeniyle coşkuyla kutlanamadığına işaret eden Kurum, "Hamdolsun salgının azalmasıyla bu yıl ramazan ayımızı ve bayramımızı büyük bir coşkuyla karşıladık. Hamdolsun, oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi ve dualarımızı yaptık. Allah oruçlarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Rabb'im daha güzel bayramlara bizi eriştirmeyi nasip eylesin." diye konuştu.

Ramazan ayının Selçuklu payitahtı Konya'da farklı atmosferde geçtiğine değinen Kurum, şehrin kalbi olarak nitelendirdiği Mevlana Meydanı'nda, Sultan Selim Camisi'nde birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kıldıklarını söyledi.

Yetim ve öksüzün hatırlandığı, yardıma muhtacın unutulmadığı bayramlarda küsleri barıştırma ve kucaklaşma çağrısında bulunan Kurum, ramazanda şehirleri ziyaret ettiğini, afetzedelerin ihtiyaçlarını karışlamaya çalıştıklarını bildirdi.

- "Mevlana Müzesi arkasına yapacağımız projeler var"

Kurum, çalışan ve üreten tarafta olduklarına dikkati çekerek "Konya'mız her geçen gün o muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz yere daha da yaklaşmaktadır. İnşallah bittiğinde Mevlana türbesi yakınında kentsel yenileme projesiyle 'tarihe vefa ve geçmişe saygı' sloganı yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projesi ve Mevlana Müze'mizin arkasına yapacağımız projeler var." ifadesini kullandı.

- "Vatandaşımızın, esnafımızın ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Konya'da Bedesten Çarşısı ziyaret ettiğini hatırlatan Kurum, bayram hareketliliğinin esnafı memnun ettiğini vurguladı. Kurum, şöyle konuştu:

"Enflasyon, tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadık. Her zamanın yanında, omuz omuza ve gönül gönüle olduk. Gözlerinin içine baktık ve problemleri çözmenin derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta ve bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerine, kalbine bakacağız ve gönlünü dinleyeceğiz. Tüm ekibimizle Konya'mıza ve memleketimize hizmet edeceğiz. Başımızı öne eğeceğiz, sadece bayramda değil, o samimiyeti ve kardeşliği her zaman göstererek vatandaşımızın, esnafımızın ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız. Ardından 2024 seçimleriyle de yine 81 ilimizde milletimizi ak belediyecilikle Cumhur İttifakı ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Kurum'a Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, İl Başkanı Hasan Angı ile merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti.