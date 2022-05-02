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MHP lideri Bahçeli'den olay 6'lı masa yorumu

MHP lideri Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Kavala davasına ilişkin açıklamasına değinen Bahçeli "Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır." dedi Bahçeli 6'lı masa için de konuştu.

Eklenme : 02 Mayıs 2022 09:57
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MHP lideri Bahçeli'den olay 6'lı masa yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Türk milletinin bayramını kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülen terörle mücadelede şehitlerimiz olmuştur ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura ve kardeşliğe kavuşur, böylelikle terör belasından kurtulmuş olur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala'nın yargılandığı mahkemeye yönelik eleştirilerinin hatırlatıldığı Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü siyasi bir kurum olan Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olacağınızı iddia edeceksiniz öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde 'tek başınıza sahip çıktığınız' iddiasını taşıyacaksınız öbür taraftan da Atatürk'ün ortaya koyduğu ve milletimizin ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabileceksiniz. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya'da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler."

"Zelenskiy, Türk milletine güvense daha iyi olur"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Türkiye'yi Rus turistlere yönelik kampanyaları nedeniyle eleştiren açıklamalarına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Rusya Savaşı'nda dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları, duruşları dikkate aldığı zaman Zelenskiy'in Türk milletine, Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir. Bugün için Rusya-Ukrayna Savaşı'nı İstanbul Barış Projesi ile çözmeye yönelen tek ülke Türkiye'dir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticisiyle yaptığı temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında bunu başaracağına inanıyorum. Zelenskiy, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur."

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