Erzurum'daki trafik kazasında suya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Olur arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada, suya kapılan Fevzi Kemal Bulut'u arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, itfaiye arama kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin katıldığı aramalarda, su ve çay çevresinde dron ile geniş açı özelliği bulunan kameralar kullanıyor.

- Olay

Özkan Ö'nün kullandığı 39 TD 124 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 ACF 706 plakalı otomobil, 28 Nisan'da Yeşilbağlar Mahallesi'nde çarpışmış, Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düşen araçlardaki sürücü Özkan Ö. ile aynı araçtaki Müberra Ö. kendi imkanlarıyla yaralı çaydan çıkmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Diğer otomobildeki hemşire Büşra Bulut Tosun ile babası Fevzi Kemal ve annesi Sevinç Bulut suya kapılarak kaybolmuş, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler çayda kıyı araması yapmış ve kayıp sağlık personeline aynı gün, annesinin cesedine ise bir gün sonra ulaşmıştı.

Sürücü Özkan Ö, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.