Ukrayna ordusundan Ramazan Bayramı mesajı! Salavat-ı Şerif okudular

İslam dünyasının Ramazan Bayramı sebebiyle birçok ülke liderinden mesajlar paylaşıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da yayınladığı videoda, Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti ve videonun sonunda da Türkçe mesaj göndererek 'Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun' dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

ORTAK EYLEMLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."

TÜRKÇE MESAJ YAYINLADILAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Koro ayrıca, Türkçe mesaj göndererek 'Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun' dedi.