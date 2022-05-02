Bayramın ilk günü İstanbul'da yollar bomboş

Ramazan ayının bitmesine 1 hafta kala İstanbullular bayram için memleketlerine veya şehir dışına giderek orada kutlamak istediler. Arefe gününden itibaren boş kalan İstanbul'da bayram günü yollar boş kaldı.

Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.