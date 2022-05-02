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Hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara psikososyal destek

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki "Anne Çocuk Ünitesi"nde kalan 0-6 yaş grubu çocuklara fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitimler veriliyor- Çocuk oyun alanı, mutfak, çamaşır yıkama bölümü ve balkonların bulunduğu ünitede, anne ve çocuklara uzmanlar tarafından düzenli olarak destek sağlanıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 11:40
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Hükümlü annelerinin yanında kalan çocuklara psikososyal destek

- Sincan Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü annelerin, dışarıda bakım ve korumasını üstlenebilecek kimsesi olmayan çocuklarına "Anne Çocuk Ünitesi"nde eğitim veriliyor.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında, dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, cezaevindeki annelerinin yanında kalabiliyor.

Cezaevinde çocukların gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesi için yürütülen psikososyal çalışmaların yanı sıra fiziki alan düzenlemeleri de yapılıyor.

Bu kapsamda, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, cezaevinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve gelişimlerine destek olmak amacıyla Anne Çocuk Ünitesi bulunuyor.

Burada anneleriyle kalan çocukların mama, süt, bez ve oyuncakları da dahil tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor.

- "Her bölümde açık ve kapalı çocuk oyun alanı var"

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Çiğdem Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlü veya tutuklu annelerin çocuklarıyla beraber kaldığı ünite binasının yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğünde, 48 kişi kapasiteli olduğunu söyledi.

Binada birbirinden bağımsız 6 bölüm bulunduğunu belirten Demir, "Her bir bölümde 20 metrekare alana sahip 8 oda, açık ve kapalı çocuk oyun alanı, mutfak, çamaşır yıkama bölümü ve balkon mevcut. Ayrıca anne ve çocukların, aileleriyle görüntülü görüşebilmesi için kiosk cihazları da bulunuyor." dedi.

- "Çocukların öz güvenleri, konuşma ve dinleme becerileri artıyor"

Demir, uygulamanın anne ve çocuklar için sağladığı avantajları şu sözlerle anlattı:

"Çocukların gelişiminde 0-6 yaş dönemi oldukça önemli. Bu dönemde, çocukların olumlu uyarıcıların sunulduğu ortamda vakit geçirmeleri onların bilişsel ve sosyal gelişimi açısından çok faydalıdır. Çocuklar, anne çocuk ünitesinde kendi akranlarıyla bir araya geldikleri için hem eğlenceli zaman geçiriyorlar hem de iş bölümü ve paylaşmayı öğreniyorlar. Çocukların öz güvenleri, konuşma ve dinleme becerileri artıyor."

Anne çocuk ünitesinin Türkiye'de ilk defa Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde uygulamaya geçtiğine işaret eden Demir, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce projenin yaygınlaştırma çalışmalarının ise sürdürüldüğünü kaydetti.

- "Dışarıdaki akranlarından herhangi bir eksiklikleri yok"

Sincan Halk Eğitimi Merkezi Usta Öğreticisi Esra Göksel, "Çocuklara bilişsel, sosyal, fiziksel eğitimler veriyoruz. Dışarıdaki akranlarından herhangi bir eksiklikleri yok, bütün eğitimleri onlarla aynı şekilde devam ediyor." dedi.

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Çocukların sağlıklı gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Göksel, "Onlara cezaevinde olduklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Akranları dışarıda hangi haklara, imkanlara sahiplerse çocuklarımız da cezaevindeki kreşte aynı imkanlara sahipler." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımız cezaevinde olduklarını hissetmiyor"

Cezaevinde 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğuyla kalan hükümlü B. A. uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirerek, "Çocuklarım burada kreşe gidiyor, derslerini yapıyor, dışarıdaki gibi her şeyi öğreniyor." dedi.

B. A, çocuklarıyla kaldığı koğuşun ev odası gibi olduğunu belirterek, "Kaldığım yer oda şeklinde, bana ve çocuklarıma ait. Bu yüzden çocuklarımız cezaevinde olduklarını hissetmiyorlar. Çocuklarımızla rahat rahat ilgileniyoruz, eğitimlerini de alıyorlar." diye konuştu.

Cezaevinden çıktıktan sonra çocukları için güzel bir gelecek hazırlamaya çalışacağını kaydeden B.A, "Cezaevinden çıkınca çocuklarımı okula yazdıracağım, onları okutacağım. Onların büyüdüklerinde bize benzememeleri için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Cezaevinde 3 yaşındaki çocuğuyla kalan başka bir hükümlü B.A. da çocuğunun doğduğundan beri yanında olduğunu belirterek, "Bize her imkan sağlandı. Burada bize her koşulda baktılar, çocuğumun en ufak hastalığında yardımcı oldular. Çocuğum, ünitenin kreşindeki eğitim sayesinde şekilleri çizmeyi, çizgilerin üzerinden gitmeyi öğrendi. Öğretmenlerin verdiği eğitimler bayağı faydalı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

B. A, cezaevinde bu imkanlar sunulmasaydı çocuğuna aynı şekilde eğitim veremeyeceğine işaret ederek, yetkililere teşekkür etti.

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