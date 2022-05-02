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Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: (Pençe Kilit Operasyonu) Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Pençe Kilit Operasyonu, bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek terör örgütüne büyük bir darbedir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Mayıs 2022 12:49
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Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 61 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek terör örgütüne büyük bir darbedir." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki Tersane Komutanlığı'nda pazar günü işçilerle yaptığı son iftarın ardından TSK komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gitti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne geçti.

Yurt içinde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı yapan Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine verilen görevleri büyük bir kahramanlık, fedakarlık ve başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, "Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

- "Bu kilidi bağlamamız gerekli"

Terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "85 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, tek yumruk, tek yürektir. Bu mücadelede tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerin dışında bir hedefimiz yoktur. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak'ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinden meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akar, "Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi için bu kilidi bağlamalı, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekli. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde, teröristlerde ciddi bir korku, endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var." diye konuştu.

Teröristler için hiçbir yerin güvenliği olmadığını, korkunun dağları sardığını belirten Akar, "Pençe Kilit Operasyonu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlerin inlerine giriliyor, buralar alçakların başlarına yıkılıyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Arama tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sayılar önümüzdeki günlerde daha da artacak. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek terör örgütüne büyük bir darbedir" ifadelerini kullandı.

-"Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Akar, "Bazıları YPG ile iş birliği yapmaya kalkıyor. Arkasında kim olursa olsun mücadelemiz devam edecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da orada bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler orada bize verilen sözlere rağmen hala varlığını sürdürüyor. Biz de gözümüzü kırpmadan bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de "inatla" provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Akar, "Bizim, 'problemlerimizi diyalogla çözelim' dememiz bir zafiyet değil. Çünkü biz ne oldubittiye izin verecek ne de bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye, Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığını hatırlatan Akar, "Tiger Meet tatbikatından çekildik, 'Bu tatbikata gelmiyoruz' dedik. İstismara yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğimizi söyledik." dedi.

- "Mücadele azim ve kararlılığımız tam"

Akar, Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların son dönemde Türk hava sahasına yönelik ihlallerine de değinerek şunları kaydetti:

"Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor. Deniz Kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Deniz yetki alanlarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yerine getiriyorlar."

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten, görevlerinin başındaki Mehmetçiğe başarı dileyen Akar, tüm personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Görüşme sırasında sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren komutanlar da birliklerin moralinin yerinde olduğunu, mücadele azim ve kararlılığının tam olduğunu Bakan Akar'a iletti.

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