Akşener: Biz bu sofrayı Türkiye'de kuracağız inşallah

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti tarafından düzenlenen Ankara Altınpark'taki 'Bayram Sofrası' programına katıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programda konuşan Akşener, bayram sofrasının hep hayali olduğunu vurgulayarak,

"Türkiye'deki bu kutuplaşmayı, insanların birbirinin karşısına dikilip manevi değerlerimiz üzerinden kavga ettirilmesini bitirecek bir hayalim vardı, o hayalim de bayram sofrasıydı. Bu bayram sofrasında her bir kişinin temsil edildiği, yani klasik bizim çocukluğumuzdaki, gençliğimizdeki anneanne, babaanne evlerinde kurulan ve genellikle kadınların hazırladığı; Edirneli gelin, Karslı damat, Diyarbakırlı, Batmanlı, Siirtli gelin ya da damat, kulağı küpeli kuzen, başı kapalı yeğenlerin, kızların, delikanlıların bulunduğu ve herkesin elinin yiyeceklere uzandığı bir sofra. Bu hayalim benim Türkiye'ye dair bir hayal. Bir ev düşünün; o sofrada güler yüzle, neşeyle ve lezzetle yiyeceklerin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir Türkiye hayalimi bugün o ilk adımla o sofrada buluşturan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok az kaldı. Bu sofrayı İYİ Parti olarak biz Türkiye'de kuracağız inşallah"

diye konuştu.