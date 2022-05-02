Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Ramazan Bayramı mesajı

Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı videolu mesajında, "Mübarek ramazan ayını manevi bereketler içinde tamamlamayı nasip eden Rabb'imize şükürler olsun. Bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın tüm Müslümanlar için hediye olduğunu belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı, bizlerin sevinçlerimizi çoğaltıp küskünlüklerimizi giderdiğimiz müstesna günlerdir. Büyük küçük, uzak yakın, güçlü güçsüz demeden gönül bağlarımızı saygıyla, sevgiyle tazelediğimiz kutlu bir şölendir. Küçüklerimizin ilgi ve vefası, büyüklerimizin hayır dualarıyla birbirimize dokunduğumuz bu paylaşma günleri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ve insanlık adına mutluluk, huzur ve esenlik temennisi için birer vesiledir. İnancımız kendimiz için istediğimiz bir iyiliği din kardeşlerimiz için de istemedikçe gerçek imana eremeyeceğimizi buyurur.

Bunun için bayram coşkusuyla yaşadığımız sevinçleri ve güzellikleri paylaşmayı, kardeşlik değerlerimizin ve sosyal dayanışma ahlakının gerektirdiği çalışmaları gerçekleştirmeyi önemli görüyoruz. Sosyal refahı ve huzuru sağlamak üzere hak temelli bir anlayışla bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu duygularla hepinize sağlık ve huzur içinde nice ramazanlar, daha nice bayramlar diliyor, gönüllerinizdeki bayram sevincinin hep var olmasını temenni ediyorum."