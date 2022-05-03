Bayram ziyaretinden dönen bisikletliyi öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kozan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını ziyaret eden Mehmet Aydın, bisikletiyle eve dönerken yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. Burada, Aydın ve Kara arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Aydın, çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Süleyman Kara, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.