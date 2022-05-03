İzmir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 07:47
Fırat Y. yönetimindeki 19 ACD 938 plakalı otomobil Kuzey Ege Otoyolu'nun Yahşelli Mahallesi sınırlarında henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araç sürücüsü Fırat Y. ile otomobilde bulunan Enes E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan S.D, T.B. ve Ö.A. Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız