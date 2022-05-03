Bayramda karaciğerinize yüklenmeyin

Diyetisyen Serkan Aksoy, Türk halkı olarak misafirperverliğimizin yol açtığı ikramda bulunma ısrarcılığımızın özellikle diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlığı olanlar üzerindeki etkisini değerlendirdi. Aksoy, bu kişilerin kaba olmamak adına ikramları reddetmekten çekinmemelerini ya da çok küçük bir porsiyon almaları gerektiğini belirtiyor.

ORGANİZMA YENİLENİYOR

Son iki yıldır Kovid-19 nedeniyle bir süreliğine bayram ziyaretlerine ara verilmişti. Bu yıl özlenen bir bayramlaşma trafiği olacağına değinen Aksoy, beyaz un ve rafine şeker ile yapılan tatlıların kan şekeri dalgalanmalarına neden olurken yağlanmayı da beraberinde getireceğinin altını çizdi. Ev sahiplerinin hamur tatlıları yerine sütlü, meyveli tatlıları ikram etmelerinin hem kendileri hem de konukları açısından daha sağlıklı bir seçenek olacağını belirten diyetisyen, 30 gün boyunca tutulan oruçtan sonra metabolizma süreci yavaşlamış olduğundan organizmanın adaptasyon sürecine girdiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Yiyecek miktarının aniden artırılmaması gerektiğine dikkat çeken Aksoy şöyle devam etti: "Ramazan ayı ile midenizi ve nefsinizi terbiye etmişken 'Ben bir aydır bugünü bekliyordum' dememekten kaçınmak ve vücudunuza yüklenmeden hareket etmelisiniz. 30 gündür tam bir detoks sürecine giren organlar arasında en çok işlevi olan karaciğerdir. Karaciğeriniz gün boyu hepatosit hücreleri sayesinde sindirim sisteminden kan aracılığı ile gelenleri ayrıştırarak bir kısmının depolanmasını, bir kısmının da organizmadaki diğer hücrelere gönderilmesini sağlar. Ayrıca vücuda giren zararlı besinleri belirli süreçlerden geçirdikten sonra böbrekler aracılığıyla dışarı atılması için gün boyu çalışır ve bu işlemi her yediğiniz yiyecekte hiç aksatmadan gerçekleştirir. Oruç süresince tam bir dinlenmeye geçen karaciğeriniz, kan hacmindeki azalma sayesinde dinginleşen kalbiniz, uzun süre yemek girişi olmaması sebebiyle durağanlaşan mide-bağırsak sisteminiz size minnet duymaya başlamış ve kan yağlarınızın düşmesi ile organizmada yenilenme gerçekleşmiştir."

KESKİN DEĞİL YUMUŞAK BİR GEÇİŞ YAPIN

Havaların güzelleşmesi ile bayramı dışarıda yürüyerek değerlendirmenin, bol su içmenin, ikramlıkları ısrarlara rağmen kararında kabul etmenin sizin için en doğru seçim olacağını unutmayın. Bayram ve sonrası süreçte keskin değil yumuşak bir geçiş yapmakta yarar vardır. Unutulmaması gereken bir diğer husus ise, fazladan alınan 7 bin kalorinin bedeninize bin gram olarak döndüğüdür. Ayrıca olması gerekenden fazla bir bayram menüsü tercih ettikten sonra yemek yemeyerek denge sağlarım gibi bir düşünceniz var ise; bunun kilo verdirmeyeceğinin altını çizmek isterim.

DİDEM SEYMEN