Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bayramın ilk gününde 104 bin 325 kişi ziyaret etti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 104 bin 325 kişiyi ağırladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 11:12
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadığını belirtti.
Vali Yerlikaya, paylaşımında "Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104 bin 325 oldu." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız