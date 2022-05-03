Türkiye 'patent haritasında' Kastamonu Üniversitesi ilk 20'de

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Patent Effect firması tarafından hazırlanan 2021 yılına ait "Türkiye Patent Şampiyonları" sıralamasına göre Kastamonu Üniversitesinin, 14 patent başvurusuyla "Top 20" listesinde 19'uncu sırada yer aldığı aktarıldı.

Rapora göre üniversitenin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamındaki ihtisas üniversiteleri arasında zirvede yer almayı başardığı kaydedilerek, "Üniversitemiz ayrıca, tarım kategorisinde üniversiteler arasında yapılan değerlendirmede 6'ncı sırada bulunarak, son zamanlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, şunları kaydetti:

"Geçen yıl üniversitemizdeki akademisyenlere yönelik fikri, sınai mülkiyet hakları konularında farkındalık eğitimleri düzenledik. Bu eğitimler, entelektüel bilgi birikimine sahip akademisyenlerimizin gelişimine katkı sağlayarak üniversitemizin, bölgemizin ve ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor. 2022 yılı için de patent çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtisas odaklı çalışmalarda inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetler yürütüyoruz. Ormancılık alanında yapılan çalışmalar, tarım kategorisine de katkı sağladı. Ormancılık ekseninde patent sayılarını da artırmak için çalışmalar yürütüldü."