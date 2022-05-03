Mersin'de otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 12:43
Ahmet Arslan, Akbelen Bulvarı'nda park halindeki 51 ED 315 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan Arslan, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı.
Yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız