Kovid-19 sonrası cezaevlerinde ilk kez bir bayramda açık görüş yapılıyor
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2020'nin mart ayından itibaren ertelenen, Aralık 2021'de ise yeniden uygulamaya konulan açık görüşler kapsamında, ilk "bayram açık görüşü"nün yapılmasına ilişkin genelge gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mayıs 2022 13:25
Böylece salgın sürecinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemeyen "bayram açık görüşleri"nin ilki, bugün başlamış oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan açık görüşler, 8 Mayıs'ta sona erecek.
Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü de açık görüş nedeniyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Ziyaretçilerin açık görüşleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız