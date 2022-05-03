Bayram ziyareti yolunda kaza: 8 yaşındaki Erva hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bayram ziyaretine giden ailenin bulunduğu kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kamyonetten savrulan Erva Ç. (8) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıktaki Kızıl Güney Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezindeki akrabalarına bayram ziyaretine giden M.Aşkar'ın (47) kullandığı 07 AOA 982 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yuvarlanmaması için halatla bağlanan kamyonetten savrulan Erva Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü M. Aşkar ve eşi H. Aşkar (49), kızı A. Aşkar (17), kardeşi Y. Çağlayan (38), yeğeni Z. Aşkar (5) yaralandı. Ekiplerin sedyeyle kayalıklardan yola çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Z.Aşkar, daha sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erva Ç.'nin cansız bedeni ise morga götürüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız