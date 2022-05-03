Ebe Büşra ile annesinin öldüğü kazada, kayıp baba aranıyor

Kaza, 28 Nisan günü akşam saatlerinde Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı.

Savrulan araçlar yol kenarındaki Oltu Çayına uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, önce Büşra Tosun'un, ardından da annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. Fevzi Buluta ise ulaşılamadı. Olay günü kendi imkanlarıyla kurtulan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez'in suya gömülen otomobilleri de bulunamadı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özkan Ölmez olayda kusurlu bulundu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut için arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Baraj kapakları 15 dakika kapatılarak debisi düşen çaya giren Jandarma Arama Kurtarma Su Altı timleri suyun içinde, UMKE, Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve Şenkaya ilçesinden bölgeye sevk edilen jandarma komandolar da çay kenarında çalışmalarını sürdürdü.