Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi

Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun'dan sonra Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan ikinci havalimanı.

Yapımına 5 yıl önce başlanan havalimanında karadan ve denizden yürütülen çalışmalar tamamladı.

"Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek"

Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi açılış için gün verdi.

"45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında buluşmak üzere."

"Milli gelire etkisi 556 milyon dolar"

Bakan Karaismailoğlu, havalimanının ülke ekonomisine olan katkısına da değindi.

"Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı. Bu bağlamda yapım döneminde milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir."

Havalimanı, çay bardağı şeklinde inşa edilen kulesi ve yöre mimarisine uygun terminal binası ile dikkati çekiyor.

Liman sayesinde başta Rize ve Artvin olmak üzere bölgenin doğal güzellikleri dünya turizmine açılacak.