Adıyaman'da okul bahçesindeki 40 araç su altında kaldı

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapcami Mahallesi'nde, yağmur suları Mimar Sinan Ortaokulunun bahçesine doldu. Bahçedeki onlarca araç yağmur suları nedeniyle zarar gördü.

Okula gelen Ahmet Arslan, annesi Zeliha ile bir kişinin yağmurdan sığınmak için okula girdiğini ve mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Bu sırada okulun bahçesine giren Ahmet Arslan, belini aşan su seviyesinde ilerleyerek okula girdi. Arslan, AA muhabirine, "Annemle komşumuz olan kadına ulaştım. Okulun arka bahçesindelerdi. Merdiven yardımıyla okulun dışına çıkardım. Şu an durumları iyi." diye konuştu.

Anne Zeliha Aslan da yağmurun az yağdığını, komşusuyla güzel havada yürüyüş yapmak için evden çıktığını belirterek "Yağmur çok olunca biz de okulun içine kaçtık. İçeride kalınca oğlumu aradım, o da geldi bizi kurtardı. Buna da çok şükür." dedi. Bu sırada duygulanarak ağlayan Ahmet Arslan ve annesi, sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Öte yandan okulun bahçesindeki suyun tahliyesine başlandı. Tahliye işlemi sürerken okulda araçları kalan vatandaşlar da halat yardımıyla otomobillerini kurtarmaya çalıştı.

- Belediye Başkanı Kılınç'ın değerlendirmesi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AA muhabirine, son yılların en yoğun yağışını dakikalar içerisinde aldıklarını söyledi.

Çok şiddetli yağışa bağlı olarak su baskınlarının olduğunu ifade eden Kılınç şöyle konuştu:

"Ana arterlerimiz açık ama maalesef dere yataklarındaki sorun sürüyor. Hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Şu an çok sayıda araç sular altında. İlk dakikadan itibaren ekiplerimiz çalışıyor. Her yerde yoğun bir yağış olunca ekiplerimiz her yere yetişmeye çalışıyor. Yeni bir yağış olmazsa hızlı bir şekilde sorunları gidermiş olacağız."

- Araçlar tahliye edildi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, okul içerisinde biriken suyu, pompa vasıtasıyla boşalttı. Bunun ardından okul bahçesine getirilen çekiciler yardımıyla araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Yağıştan dolayı zarar gören araçların sahipleri de suyun tahliye edilmesini bekledi.

Belediye Başkanı Kılınç, bölgeye gelerek araçları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bu arada, stadyuma çok yakın konumda bulunan okul bahçesindeki araç yoğunluğunun TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyamanspor ile Çorum FK arasında oynanan maçı izlemeye gelen taraftarlardan kaynaklandığı öğrenildi.

- Valilikten açıklama

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmamasının en büyük teselli olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"İl merkezindeki bir okulun bahçesinde park halinde bulunan 40 araç su altında kalmıştır. Belediye ve AFAD yağış sonrası müdahaleye başlamıştır. Yine şiddetli dolu yağışı ve akabinde etkili olan sağanak sonrası ilçemize bağlı Cilboğaz köyünde köy içi yollar hasar alarak kilit parke taşları sökülmüştür. Herhangi can kaybının olmadığı köyümüzde Kaymakamlığımız koordinesinde köy içinde temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."