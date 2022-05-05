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DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu

2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme Değerlendirme Ortak Sınavlarının Ek-1 listede bulunan okullarda (6, 7, 8, 10, 11 ve 12. sınıflarda) ve belirlenen derslerden 28 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 05 Mayıs 2022 00:05
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DYK ortak sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin 17 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında "Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır. Özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programın uygulandığı özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler ise bu sınavdan muaf tutularak söz konusu dönem sonu izleme ve değerlendirme sınavı okul yönetimince yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda;

1) Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme Değerlendirme Ortak Sınavlarında kullanılacak evrakların baskı ve paketleme işlemleri için gerekli malzemelerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerince temin edilerek Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerine teslim edilmesi,

2) Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme Değerlendirme Ortak Sınavlarında kullanılacak evrakların baskı ve paketleme işlemlerinin Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince yerine getirilmesi, uygulama evraklarının sevkiyatının ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılması,

3) Ek-1 listelerde yer alan okullarda Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme Değerlendirme Ortak Sınavların'nın 28 Mayıs tarihinde Ek-2 "Dikkat Edilecek Hususlar" çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

28 Mayıs 2022 Tarihli Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı'nda Dikkat Edilecek Hususlar

1- Destekleme veYetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı; 28 Mayıs 2022 tarihinde, saat 10.00'da uygulanacaktır.

2- Sınava katılacak öğrenci listeleri Ölçme Değerlendirme Merkezleri (ÖDM) Müdürlüklerine iletilmiştir. Listelerde, öğrencilerin hangi sınıf seviyesinde ve hangi derslerden sınava katılacakları yer almaktadır.

3- Sınav salonundaki gözetmen görevlendirmeleri, destekleme ve yetiştirme kurslarında sınavın yapıldığı dersin dışındaki branşlarda görev alan öğretmenlerden yapılacaktır. Bu görevlendirme ile ilgili planlama kurs merkezlerince gerçekleştirilecektir.

4- Sınav evraklarının baskı, paketleme ve değerlendirme işlemleri Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince, kurs merkezlerine sevk işlemleri ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacaktır. Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerinin baskı ve paketleme işlemleri için gerekli malzeme temini İl Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlanacaktır.

5- Sınav evraklarının kurs merkezlerince teslim alındığı andan, geri dönüşüne kadarki süre içerisinde tüm evrakların güvenliğinden kurs merkezi yöneticileri sorumludur.

6- Kurs merkezi yöneticilerine teslim edilen evraklar, sınav öncesine kadar açılmayacak ve salon görevlilerine ancak sınav öncesi teslim edilecektir.

7- Sınavla ilgili tüm taraflarca gizlilik esas alınacak, sınavdan sonrası da dahil olmak üzere sınav evrakının gizliliği ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

8- Sınav evraklarının görüntülerinin herhangi bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.

9- Sınava katılan öğrenciler, tek bir dersin sınav uygulamasına katılacaktır. Sınav süresi, 40 dakikadır.

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10- Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacak, bu süre sonunda sınavını bitiren öğrenci salondan çıkabilecektir.

11- İllerde sınav verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacaktır.

12- Sınav evrakları (kitapçık, cevap kağıtları ve salon yoklama listesi) sınav sonrasında 30.05.2022 tarihine kadar Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerine ulaştırılacaktır.

13- Sınav sonrası test kitapçıkları toplanacak, öğrencilere dağıtılmayacaktır. Test kitapçıkları, cevap kağıtları ve salon yoklama listeleri Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

14- Sınav evrakı basılmayan ve kursa sonradan kayıt yaptıran öğrenciler sınava katılmayacaktır.

Ahmet KANDEMİR

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