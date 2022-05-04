4 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
4 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mayıs 2022 00:02
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist, Real Madrid-Manchester City maçıyla belli olacak.
(Madrid/22.00)
2- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor ikinci maçta karşılaşacak.
(Mersin/18.00)
3- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ın deniz tarafı terasında yapılacak.
(İstanbul/11.30-13.30)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız