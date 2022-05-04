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156 milyonluk DNA testi

İzmir'de 1991 yılında müteahhit işadamı Zeki Sabuncu (52) dini nikahla evlendiği A.Ç.'den 2 çocuğu olduktan 1994'te Türkiye'den ayrılıp Hollanda'ya gitti. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda'da ve Türkiye'de temizlik ve inşaat şirketleri sahibi Sabuncu'ya babalık testi için dava açıldı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 04 Mayıs 2022 09:20
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156 milyonluk DNA testi

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. İddiaya göre 156 milyon lira servete sahip Sabuncu, geçtiğimiz günlerde Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü.

Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne ve çocuklardan alınan DNA testleri ile karşılaştırılıp sonuçlar mahkemeye gönderilecek. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılıyla babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan 350 bin liralık manevi tazminat davası ise sürüyor.

İzmir'de ikamet eden ev kadını A.Ç., (56) 1991 yılında, işadamı Mehmet Zeki Sabuncu ile dini nikah kıydırarak birlikte yaşadı. 7 sene Bornova Altındağ'daki bir evde beraber yaşayan çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. doğdu. Çiftin resmi nikahı olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikah yaptırmak isteyince çift arasında sorunlar çıktı. Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşerek, müteahhitlik yapmaya başladı.

İstanbul'daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda'da ve Türkiye'de inşaat ve temizlik şirketi olan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı. Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç. ve ablası B.Ç. babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Bugüne kadar duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Sabuncu'nun 156 milyon lira servete sahip olduğu iddia edildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK YAŞANDI

İzmir 9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalanarak DNA testine götürüldü. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu. 24 yıl sonra Hollanda'da yakalanan kaçak babadan zorla alınan DNA örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne ve çocuklardan alınan DNA testleri ile karşılaştırılıp sonuçlar mahkemeye gönderilecek. Babalık davalarını sonuçlandırmakla ünlü avukat Varol Turbay aracılıyla babalığın benimsenmemesi nedeniyle açılan 350 bin liralık manevi tazminat davası ise sürüyor.

DAVAYI ADLİ YARDIMLA AÇTIK

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Avukat Varol Turbay, "Zeki Sabuncu'nun ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin harç ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hakim de bu talebimizi yerinde buldu. Adli yardımla dava açılabileceği ülkemizde pek bilinmiyor. İnsanlar parası olmadığı için adalete erişemiyor. Ancak adli yardımla da dava açıp hakkınızı arayabilirsiniz. Hollanda'da tazminat davası için de tebligat yapmayı başardık. O dava da devam ediyor. Ayrıca Türkiye'de açtığımız babalığın benimsenmemesi nedeniyle 350 bin liralık manevi tazminat davası sürüyor. Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış oldu.

Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü yurt dışında yaşayan babalar artık DNA testinden kaçamayacak" dedi. Sabuncu'nun daha önce Türkiye'ye cenaze için geldiğini hatırlatan Turbay, "O zaman da Türkiye'de ilk kez tüm sınır kapılarına mahkemece zorla getirme kararı gönderdik. Ancak bu karar GBT'ye işlenmediği için Zeki Sabuncu yakalanamamıştı. Maalesef aslında bu yüzden yüzlerce anne mağduriyet yaşıyor. Bir gün bu kararların GBT'ye işlenmesini sağlayacağım. En azından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Büro Amirliği'ne gönderemyi başardık. Bunlar da daha önce yapılmıyordu" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK

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