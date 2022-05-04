Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, içerisinde Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı. Ekipler aracı Doyran köyünde durdurmak amacıyla önlem aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, bir süre kovalamaca sonrası yakalandı.

Araçta yapılan kontrollerde aralarında ihraç polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından istinafta dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.