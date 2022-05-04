TDV ramazanda 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin" sloganıyla hareket ederek, Türkiye başta olmak üzere dünyanın neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koştuklarını aktardı.

Koronavirüsün etkisinin azalmasıyla faaliyetlerine hız verdiklerini vurgulayan Açık, "İnsanlığın vicdan yükünü omuzlayan vakfımız, ülkemizde ve farklı coğrafyalarda yardım seferberliğini artırarak sürdürdü. Milletimiz her sene olduğu gibi bu ramazan da alicenaplığını göstererek dünyaya paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerini sundu." ifadelerini kullandı.

Salgın ve savaşların milyonlarca insanı mağdur ettiğini, bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin sayısının her geçen gün arttığını hatırlatan Açık, buna rağmen veren el ile alan el arasında köprü olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Türk milletinin gönülden paylaştığı emanetleri, ramazanın manevi iklimiyle dünyanın dört bir yanına taşıma fırsatı bulduklarını aktaran Açık, şöyle devam etti:

"Ramazan programımız kapsamında yurt içinde 1003 şubemizin aracılığıyla 81 ilde ve tüm ilçelerimizde 71 bin 661 gıda paketi, 114 bin 626 alışveriş yardım kartı, 27 bin 477 bayramlık kıyafet hediye ederek 1 milyon 246 binden fazla kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 83 ülke 273 bölgede 152 bin 47 gıda paketi, 120 bin 692 iftar-kumanya paketi ve 14 bin 100 bayramlık kıyafet dağıtarak 895 binden fazla mazlumun hayatına dokunduk. Ramazan programımız kapsamında yurt içi ve yurt dışında toplamda 2 milyon 150 bin kardeşimize 139 milyon TL tutarında yardım ulaştırdık."